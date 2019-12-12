تشيلي.. العثور على حطام طائرة مفقودة كانت تقل 38 شخصًا

12 ديسمبر 2019 - 10:50 م

أعلنت السلطات في تشيلي، الخميس، العثور على حطام طائرة نقل عسكرية فقدت قبل نحو ثلاثة أيام وكانت تقل 38 شخصًا.



وقال وزير الدفاع، ألبرتو إسبينا، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم العثور على حطام الطائرة على مسافة 17 ميلا من الموقع الذي فقد فيه الاتصال بها الإثنين.

وأضاف أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها قد لقوا مصرعهم، مضيفا أنه "من المستحيل تقريبا" العثور على أي ناجين، دون تفاصيل.

وكانت الطائرة Hercules C130 قد انقطع الاتصال بها عندما كانت في طريقها لتنفيذ مهام دعم لوجستية لصيانة منشآت بقاعدة تشيلية في القطب الجنوبي.

وكانت الطائرة تقل 38 شخصًا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا.