تحذيرات شديدة من حالة الطقس في السعودية

12 ديسمبر 2019 - 09:25 م

حذرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في المملكة العربية السعودية من حالة الطقس.

جاء هذا في بيان أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الخميس.

وحذر البيان من حالة الطقس بمنطقة تبوك، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية.

وقال البيان إن تأثير الرياح سيشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ11:30 مساءً.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.