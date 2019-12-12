» الداخلية تعلن الإفراج بالعفو عن 456 سجينًا

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس قرارًا بالإفراج عن 456 سجينًا، من المستحقين للعفو، بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.

وحدد قطاع السجون، مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة، وذلك بعد فحص ملفات النزلاء، وانتهت اللجنة إلى تطبيق القرار على 147 نزيلًا من داخل السجون ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما قررت اللجنة العليا للعفو، الإفراج عن 309، سجينًا من نزلاء الشرطة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسية العقابية بمفهومها الحديث.