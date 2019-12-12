مصر: تطور إيجابي في مفاوضات سد النهضة

12 ديسمبر 2019 - 08:09 م

كشف وزير الخارجية سامح شكري، عن كواليس مفاوضات سد النهضة، موضحًا أنها شهدت تطورا إيجابيا.

جاء هذا في تصريحات على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية، اليوم الخميس بمحافظة أسوان، موضحًا أن هذا التطور الإيجابي زاد من تحديد وضع المفاوضات.

وقال "شكري" إن "واشنطن شهدت جولتين من المفاوضات، وحدث تطور إيجابي زاد من تحديد وضع المفاوضات وعناصرها الرئيسية بما يحقق مصلحة مصر المائية ويحفظ لإثيوبيا مصالحها التنموية، دون أي تأثير على مصالح مصر المائية".

وكانت العاصمة الأمريكية قد استضافت اجتماعا حول مفاوضات سد النهضة في التاسع من ديسمبر الجاري، بعد فشل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان وطلب وساطة أمريكية.