أول تعليق لـ«طارق العريان» بعد انفصاله عن أصالة

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طارق العريان وأصالة
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محمد فضل- متابعات

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طارق العريان

بعد الأنباء القوية التي ترددت عن انفصال المخرج طارق العريان عن الفنانة السورية أصالة نصرى، والتي أكدها الإعلامي تامر أمين، تحدث «العريان» عن زوجته أصالة، مشيرًا إلى أنها كانت السبب في نجاح فيلم "أولاد رزق".

ورفض طارق العريان، الحديث حول طلاقه من أصالة، معتبراً أن حياته الخاصة ليست للإعلام، خاصة أنه أثير أن سبب انفصال الاثنين خيانته لها مع فنانة اخرى.

وأضاف العريان في تصريحات نقلها "الإمارات اليوم"، أن هناك صعوبات كبيرة قابلته في تنفيذ الفيلم خاصة الجزء الثاني، أبرزها النجوم وصعوبة التنسيق في ما بينهم بسبب الانشغالات، ومشاهد الأكشن الباهظة.

وتابع :« كانت تشغلني جداً طريقة تنفيذ الفيلم، وفضلت أن يكون التصوير طبيعياً في أماكن حقيقية، لذلك لم أبنِ ديكورات في معظم المشاهد، واستلزمت مشاهد الأكشن توفير إمكانات باهظة الثمن، ومنها سيارات من نوع خاص، وكاميرات حديثة، وأدوات تصوير وإضاءة وتقنيات غالية جداً، وكادت بعض هذه الأدوات تتعرض للتلف أثناء التصوير، وتقريباً كانت في عهدتي من شركة الإنتاج وكنت أتحمل المسؤولية، أما الأخطر فهو أن تصوير معظم المشاهد الخطرة كان أثناء الليل، وأصر النجوم على تصوير المشاهد بأنفسهم من دون الاستعانة بدوبلير في معظم الأحيان، وهذا كان يجعلني في حالة رعب لأن بعضهم تعرض لإصابات حقيقية».


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