رحيل المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية

رحل عن عالمنا منذ قليل، المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أثناء رحلته العلاجية في ألمانيا.

ومن المقرر أن يصل جثمان الفقيد، إلى القاهرة، فجر الجمعة، حيث قال مصدر مقرب من العائلة إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الجمعة ستقام في مسجد مستشفى الجلاء العسكري بطريق صلاح سالم.

المستشار حاتم بجاتو

وولد المستشار خاتم بجاتو في 12 يناير عام 1961، وحصل على ليسانس الحقوق، دور مايو سنة 1982، بتقدير جيد، من جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دبلوم القانون العام، سنة 1989، بتقدير جيد جدًا، من جامعة الإسكندرية.

وفي العام 1983 عُين معاونًا بالنيابة العامة، ثم عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 1991، وفي 2002 عُين مستشارًا بمحاكم الاستئناف، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2005.

وفي مايو 2013، عُين وزيرًا للشؤون القانونية والبرلمـانية، وفي شهر يوليو من نفس العام عُين رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، في 2015.

وفي نهاية 2005، عُين المستشار حاتم بجاتو بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم في 2008 رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ونائبًا لرئيس المحكمة في 2012، ومنها تم تعيينه رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، كما عين وزيرًا للشئون القانونية في عهد الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.

وانتدب المستشار بجاتو منذ 2006 حتى 2009 مستشارًا لوزير العدل لشؤون التشريع، كما شغل منصب أمين عام مساعد لجنة الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005، ومن 2012 إلى 2013 شغل منصب أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية.