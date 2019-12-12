» «جوهرة» من المطار: «مصر تبكي لأني مغادرة»

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الراقصة جوهرة
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جوهرة

أثارت الراقصة الاستعراضية جوهرة، موجة من الجدل بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد نشرها صورة تظهر تقلبات الطقس ونزول المطر وهي في طريقها للمطار، متسائلة: هل تبكي لأني مغادرة؟، وأتبعتها بعلم مصر، في إشارة منها إلى أن سقوط الأمطار يعني أن مصر تبكي كونها مسافرة خارج القاهرة.

وأثارت الصورة وما كتبته عليها تعليقات متابعيها المصريين، فجاءت بعضها ساخرة، حيث علق أحدهم قائلًا :« بتبكي عليكي يا طاهرة»، وقال آخر :« مصر مش قادرة على بعادك».

وكانت جوهرة تحتفل، أمس، بيوم ميلادها ونشرت صورة بطفولتها، معبرة عن أمنيتها: «خلال ساعات قليلة قبل يوم ميلادي، لدي أمنية واحدة فقط: دع الله يعيد لك كل ما فعلته من أجل للآخرين».

وكانت جوهرة حديث الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤخرًا بعد انتشار فيديوهات إباحية لها مع شاب مصري ادعى بعد ذلك أنه زوجها، في حين لم تعلق هي على ما أثير بشكل رسمي.


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