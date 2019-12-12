بالفيديو.. مقلب جديد لـ"رامز جلال" يصيب "هنيدي" بالذعر

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الطيب حسين
رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب
الحمد لله اني خلفت بدري pic.twitter.com/occpMy1tts
— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 12, 2019
رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب
الحمد لله اني خلفت بدري pic.twitter.com/occpMy1tts
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