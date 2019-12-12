» خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة الحدود

12 ديسمبر 2019 - 06:05 م

اثبتت الأشعة التي أجراها علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تعافيه من إصابته العضلية، ليتاكد جاهزيته لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري المصري.











جاء ذلك بعد مشاركة اللاعب الدولي التونسي في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الصباحي على ملعب مختار التتش بعد التخلص من آلام العضلة الضامة.









وكان اللاعب قد تعرض لهذه الإصابة خلال مواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، ليغيب عن 3 مباريات متتالية ضد بني سويف في كأس مصر ثم الهلال السوداني، وأخيرا وادي دجلة.









في سياق متصل، شارك علي لطفي حارس المرمى في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة العضلية.







