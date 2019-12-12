«السيسي» يتحدث عن فترة حكم«مرسي»: «كنا هنضيع»

12 ديسمبر 2019 - 06:02 م

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، مشيرًا إلى أن التغيير قد حدث عندما وجد الجيش أنها إرادة مصرية تطالب بالتغيير.

وأضاف الرئيس خلال مشاركته في فعاليات جلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من فعاليات من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة: "رغم إجراء انتخابات ووصول القيادة في ذلك الوقت (قبل عام 2013) إلى السلطة عن طريق الانتخابات، ولكن عندما تكشف الأمر بأن هذا التوجه سيؤدي إلى ضياع الدولة المصرية، تقدمت المرأة وخرجت بالملايين في مصر".

وقال: "شاهدنا خروج المرأة في ذلك الوقت ولكن العالم لم ير ذلك، ثم حدث تغيير في 30 يونيو 2013 وخرج أكثر من 30 مليونا من الشعب المصري".

وقال الرئيس السيسي: "عندما أتحدث عن دور المرأة في مصر أتحدث عنه بكل تقدير واحترام واعتزاز شديد، مشيرا إلى أن التغيير قد حدث عندما وجد الجيش أنها إرادة مصرية للتغيير، وليست إرادة أخرى غير إرادة الشعب".

وتساءل الرئيس المصري: "ألم يلحظ أحد أن المرأة استدعت نفسها؟"، ومضى قائلا: "يوم 24 يوليو 2013، كانت الأوضاع في مصر مضطربة جدا وبدأ الخروج من جانب بعض العناصر يعطي انطباعا أن الواقع الموجود في مصر الذي حدث في 3 يوليو كان تغييرا بالقوة، طلبت من الشعب المصري النزول إلى الشوارع يوم 24 يوليو لإعطائي تفويضا لمكافحة الإرهاب والعنف المحتمل".