» بالفيديو.. ثورة بركان تُحول شهر عسل إلى كارثة

12 ديسمبر 2019 - 05:15 م

تسببت ثورة بركان بنيوزيلندا، في تحول شهر عسل لزوجين أمريكيين إلى كارثة.

الحادث شهدته جزيرة "وايت أيلند" الواقعة قبالة السواحل الشرقية لنيوزلندا.

وغادر الزوجان الجزيرة وهما مصابان بحروق شديدة لدى ثوران البركان يوم الاثنين الماضي، بحسب رسالة صوتية أرسلاها لوالديهما.

وقال ماثيو أوري (36 عاما) من ولاية فرجينيا وزوجته لورين (32 عاما) إنهما "أصيبا بحروق شديدة" من جراء حمم البركان الذي أودى بحياة 8 أشخاص.

وأضاف ماثيو في رسالته الصوتية: "مرحبا يا أمي، أريد فقط أن أخبركم أن هذه ليست مزحة. لقد انفجر البركان بالفعل أثناء وجودنا في الجزيرة. لقد أصبت أنا ولورين بحروق بالغة. لذلك نحن في المستشفى بنيوزيلندا. أريد فقط أن أخبركم. إذا لم تسمعوا مني ، فنحن بخير".

وتابع: "يدي محترقة، لذا لا يمكنني استخدام هاتفي. لا أعرف كم من الوقت سأكون هنا، لكنني سأحاول أن أبقيك على إطلاع بآخر المستجدات".