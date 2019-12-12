شاهد.. تطاير جنود الاحتلال في الهواء بفعل عاصفة شديدة

12 ديسمبر 2019 - 04:59 م

نشر الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، مقطع فيديو من داخل إحدى وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تظهر تطاير جنود الاحتلال والخيام في الهواء بفعل عاصفة جوية شديدة محملة بالأتربة.

وكتب "كوهين" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :«عاصفة تهز الجيش الصهيوني»، وهو ما قوبل بموجة هجوم وسخرية من جيش الاحتلال منق بل المعلقين العرب.

وأفاد موقع "حدشوت حموت العبري"، أن أربعة جنود أصيبوا من لواء "جفعاتي" في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي بفعل الطقس العاصف، فيما دُمرت عدد من الخيام بسبب شدة الرياح.

وذكرت "القناة 13 العبرية" أن عاصفة رملية ضربت منطقة أشاليم جنوب البلاد، حيث وصلت سرعة الرياح في الوسط والجنوب حوالي 100 كلم/س.

عاصفة تهز الجيش الصهيوني pic.twitter.com/WLhBZxaS8c — إيدي كوهين ??? ??? ???? (@EdyCohen) December 12, 2019