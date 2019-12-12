» فيديو.. امرأة تخطف مولودة من مستشفى بحيلة غريبة

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مستشفى

اختطاف

ممرضة

اختطاف ممرضة

خطف ممرضة

ألقت الشرطة الصينية، القبض على امرأة انتحلت صفة ممرضة، بعد قيامها بخطف طفلة حديثة الولادة مولود من داخل مستشفى في مقاطعة "قويتشو" جنوب غربي الصين.

وشوهدت الممرضة المزيفة وهي تتجول في أروقة جناح الولادة بالمستشفى قبل الخروج من غرفة بينما تحمل الطفلة بين ذراعيها، ليقوم والدا الطفل بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فقد كانت والدة الطفل المختطف ترقد داخل الغرفة في مستشفى ليانجيانج وقت وقوع الحادث.

وأعلن والدا الطفلة المختطفة عن مكافأة نقدية تصل إلى 10 آلاف يوان (10780 جنيه إسترليني) لمن يديل بأي معلومات عن ابنتهما المفقودة، قبل أن تعلن الشرطة أنها اعتقلت "لي" في منزلها الذي يبعد 300 قدم فقط عن المستشفى بعدها يومين.

وتم العثور على الطفلة بصحة جيدة ودون أذى.

وقال والد الطفلة إنه وزوجته كانا نائمين في الساعات الأولى من الصباح، وابنتهما إلى جوار زوجته على السرير، وعندما استيقظا وجداها مفقودة.

وأظهر فحص لكاميرات المراقبة بالمستشفى، امرأة كانت ترتدي زيًا ممرضًا وقناعًا جراحيًا، يقول العاملون بالمستشفى إنها ليست من بين من طاقم التمريض.

وقالت "تشن" والدة الطفلة لوسائل إعلام محلية: "استيقظت لأجد ابنتي اختفت. أخبرتني امرأة ترقد في السرير المجاور إن امرأة ترتدي زي ممرضة حملتها".

وأشارت إلى أن غرفة تغيير ملابس المستشفى، المليئة بملابس الممرضات، ليست مغلقة ويمكن لأي فرد دخولها.

شاهد الفيديو من هنا..

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