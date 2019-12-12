» حقيقة تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة لدواع أمنية

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برشلونة

ريال مدريد

المصريون

نفى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة تأجيل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المحدد لها يوم الأربعاء المقبل بملعب «كامب نو»، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

وقال «بارتوميو» في تصريحات لوسائل الاعلام الاسبانية، "الكلاسيكو سوف يلعب وبرشلونة يستعد له بشكل طبيعي، لن يتم تأجيل الكلاسيكو، والفرصة سانحة أمام الجماهير للتعبير في ملعب كامب نو".

كانت حركة "تسونامي الديموقراطية" المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا قد هددت بإفساد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، من خلال الدعوة للتظاهر فى محيط ملعب "كامب نو" مع التهديد بعمليات تخريبية ثم وضع خطة لغلق كافة الطرق المؤدية لملعب المباراة.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد يوم 26 أكتوبر الماضي قبل أن يتقرر تأجيلها إلى يوم 18 ديسمبر الجاري لأسباب أمنية.


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