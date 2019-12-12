الشوباشي: احمدوا ربنا على السيسى

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أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن سر نجاح الإصلاحات الاقتصادية والإنجازات في مصر خلال الفترة الماضية يأتي نتيجة لصراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شعبه".

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها بفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصارحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري هي السبب في تلك الإنجازات، حيث أخبرهم عن كل شىء بمنتهى الأمانة.

وتابعت: "مصارحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، خلتهم يصدقوه ويشتغلوا، صراحة الرئيس مع شعبه أهم شيء، الئريس مكدبش علينا في حاجة، لولا السيسي كنا ضعنا كلنا، المفروض نحمد ربنا علي رئيسنا".

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