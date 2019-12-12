شاهد.. الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل مقبرة

12 ديسمبر 2019 - 01:03 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد الاعتداء عل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، في مقبرة الصليبخات.



وكشف الغانم اليوم الخميس في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع "تويتر" تفاصيل الحادثة قائلاً: "منعا للغط والإشاعات.. إن حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات يمكن اختصاره بأنني وبعد انتهائي من واجب تقديم العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية توجهت إلى المخرج، وإذا بي أصادف عدنان الورع وبجانبه شخصان، فقمت بالسلام على عدنان والشخص الثاني، وعندما هممت بمصافحة الثالث، رفض السلام متفوها بكلمة غير لائقة".





وأضاف: "فما كان مني إلا أن قلت له (عيب عليك إحنا في مقبرة) وأعطيته ظهري مغادرا، وإذا به يحاول الاعتداء علي باليد، فما كان من أخي فهد الذي كان برفقتي إلا أن تصدى له".









وتابع: "أؤكد أن هذا الحادث عرضي لا يمت بصلة بأخلاقنا ككويتيين ومسلمين، فأنا أذهب بشكل شبه يومي إلى المقبرة، أعزي الناس وألتمس الأجر، ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة، فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء".





وأردف: "وقبل أن أختم، لا أود إغفال نقطتين مهمتين هما أولا: أشكر كل من سأل واتصل بهدف الاطمئنان، وأقول لهم أنا بخير، كما أشكر من اتصل أو كتب مستنكرا ما تعرضت له، حتى من أولئك الذين يختلفون معي، وهذا ليس بغريب على الكويتيين، فهذه أخلاقهم التي جبلوا عليها".





وتابع: "ثانيا: ما فعله الشخص المعنى معي اليوم لا يمثل إلا نفسه، فعائلته الكريمة عائلة مشهود لها بالأخلاق والمناقبية العالية وشهادتي فيهم مجروحة".

هل يعقل هذا التصرف من اشخاص مسلمين

بالمقبره

الانسان يتعض عند دخوله المقبره#طراق_المقبرة #مرزوق_الغانم pic.twitter.com/4ppUHb5ThT — Majed (@Majedeee) December 11, 2019