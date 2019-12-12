  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

عبد العزيز بوتفليقة

«بوتفليقة» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: احمدوا ربنا على السيسى

هالة زايد

وزيرة الصحة: منظومة جديدة مميكنة للرعايات والحضانات

رئيس مجلس الأمة الكويتي

شاهد.. الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل مقبرة

الرئيس السيسي

المرأة أخذت جوزها ونزلت تعملي تفويض

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: الكنيسة تشارك في تجديد الخطاب الديني

مظاهرات الجزائر

شاهد.. تكسير صناديق الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أنور قرقاش

«قرقاش»: هناك حملات منظمة ضد ولي عهد أبوظبي

تنفيذ حكم الجلد بأمير سعودي

السعودية.. دعوة لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد

يشعل "السوشيال ميديا"

شاهد.. الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل مقبرة

عرب وعالم

رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

رئيس البرلمان الكويتي يتوعد بكشف أمر مهم غدًا

#

موقف حاسم من أمير الكويت بشأن حل مجلس الأمة

#

الكويت تسعى لتحقيق هدف مهم بمصر

#

وزير دفاع الكويت يؤكد أهمية جاهزية وحدات الجيش

أخبار الكويت

تغريدات

مرزوق الغانم

الأمة الكويتي

مقبر الصليبخات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد الاعتداء عل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي،  في مقبرة الصليبخات.

وكشف الغانم اليوم الخميس في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع "تويتر" تفاصيل الحادثة قائلاً: "منعا للغط والإشاعات.. إن حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات يمكن اختصاره بأنني وبعد انتهائي من واجب تقديم العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية توجهت إلى المخرج، وإذا بي أصادف عدنان الورع وبجانبه شخصان، فقمت بالسلام على عدنان والشخص الثاني، وعندما هممت بمصافحة الثالث، رفض السلام متفوها بكلمة غير لائقة".
وأضاف: "فما كان مني إلا أن قلت له (عيب عليك إحنا في مقبرة) وأعطيته ظهري مغادرا، وإذا به يحاول الاعتداء علي باليد، فما كان من أخي فهد الذي كان برفقتي إلا أن تصدى له".


وتابع: "أؤكد أن هذا الحادث عرضي لا يمت بصلة بأخلاقنا ككويتيين ومسلمين، فأنا أذهب بشكل شبه يومي إلى المقبرة، أعزي الناس وألتمس الأجر، ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة، فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء".

وأردف: "وقبل أن أختم، لا أود إغفال نقطتين مهمتين هما أولا: أشكر كل من سأل واتصل بهدف الاطمئنان، وأقول لهم أنا بخير، كما أشكر من اتصل أو كتب مستنكرا ما تعرضت له، حتى من أولئك الذين يختلفون معي، وهذا ليس بغريب على الكويتيين، فهذه أخلاقهم التي جبلوا عليها".

وتابع: "ثانيا: ما فعله الشخص المعنى معي اليوم لا يمثل إلا نفسه، فعائلته الكريمة عائلة مشهود لها بالأخلاق والمناقبية العالية وشهادتي فيهم مجروحة".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاح محسن يغادر مران الأهلي بسبب كدمة في القدم
» ليلي علوي تستقبل السنة الجديدة بـ"لوك" يخطف الأنظار
» إصابة نجم الأهلى بالضامة فى المران الصباحى
» أنغام تحتفل بخطوبة مديرة أعمالها على الشرنوبي
» بعد حادثة الفيديوهات..جوهرة تغادر مصر إلى الكويت
» القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس
» لقاء الخميسي ترد على منتقدي إطلالتها الجريئة: "ما بسمعش"
» وزير النقل: هذه الصفقة نقلة نوعية لأسطول السكة الحديد
» وزيرة الثقافة تنعى العالم اللغوي محمود فهمي حجازي
» السعودية.. دعوة لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد
» نصر عالمي جديد.. النخلة على قائمة التراث لدى "اليونسكو"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس