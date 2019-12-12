السيسي: لن أوقع على قانون لن ينصفكم

شاهد.. «بن سلمان» يرد على المشككين في "اكتتاب أرامكو"
العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة
«بوتفليقة» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
الشوباشي: احمدوا ربنا على السيسى
وزيرة الصحة: منظومة جديدة مميكنة للرعايات والحضانات
شاهد.. الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل مقبرة
المرأة أخذت جوزها ونزلت تعملي تفويض
البابا تواضروس: الكنيسة تشارك في تجديد الخطاب الديني
شاهد.. تكسير صناديق الانتخابات الرئاسية في الجزائر
«قرقاش»: هناك حملات منظمة ضد ولي عهد أبوظبي
إيمان هاني
مغرب
فجر
05:20
شروق
06:49
ظهر
11:53
عصر
14:39
16:58
عشاء
18:28