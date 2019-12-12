الجندي: الأولياء مثلنا ويقعون في الكبائر

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كمال الأنبياء نسبى، وغير الأنبياء لا يجوز وصفهم بالكمال، حتى ولو من الصحابة ".
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،قائلا : "أى شخص بعد الانبياء، الذنب والمعصية والنسيان والغضب كلها أمور واردة وبعض الناس يسرفون فى توزيع الكمال، وهذا أمر خاطئ".
وتابع: "بإجماع العلماء أفضل الخلق بعد الصحابة هم الأولياء، وهم مثلنا و يمكن أن يفعلوا الكبائر وباب التوبة مفتوح لهم، مثل غيرهم، وأنهم يسارعون فى التوبة والاستغفار".