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"بغسل رجل جوزي"..داليا مصطفى تثير ضجة على مواقع التواصل

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داليا مصطفي
داليا مصطفي
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علا خطاب

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مواقع التواصل

داليا مصطفى

شريف سلامة

أثارت الفنانة داليا مصطفى، موجة من الجدل، على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها بقيامها بغسل رجل زوجها الفنان شريف سلامة، بالماء والملح، ما دفع البعض للتعجب من بساطتها وتواضعها.

وقد صرحت الفنانة داليا مصطفى، في الندوة التي أقيمت لها في "صدى البلد"، أن قيامها بغسل رجلي زوجها الفنان شريف سلامة، بالماء والملح إذا عاد للمنزل متعبا، أمر عادي، قائلة: "أي ست طبيعية على فكرة شايفة زوجها تعبان لازم تساعده مش شايفة فيها حاجة غلط".

وأضافت: "عندما عاد زوجي من تصوير أحد أعماله الدرامية والذي استمر مدته 24 ساعة كان متعبا جدا، وكنت في تلك الفترة معي ملح من الأردن عندما سافرت، وقمت بغسلها".

وأختتمت حديثها،: "أنا لست ضد هذه الأمور، فاحترام الزوجة لزوجها أمر طبيعي، ولابد من الوقوف بجانبه وتلبيه طلباته".

ويذكر أن الفنانة داليا مصطفي متزوجة من الفنان شريف سلامة، منذ فترة طويلة، ولديهما ولد وبنت .


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