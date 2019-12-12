  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصطفى مدبولى

6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تعرف عليها

السيسي

جلسات اليوم الثاني لمنتدى أسوان بحضور السيسي

الكنيست الإسرائيلي

رسميا.. حل الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة في إسرائيل

الرئيس السيسي

السيسي يصل إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية

سجائر

السعودية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن "السجائر"

تامر أمين

"سالخير يا حليوة "..تحرج تامر أمين على الهواء

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على دجلة

هنا وسليم

"الموضوع ماخدش 10 دقايق".. وفاة طفلين بسبب شاحن

السيسي في منتدى أسوان

استمرار فعاليات منتدى أسوان

أرشيف

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

أول ظهور لـ"هنيدي" بعد خضوعه لعملية جراحية

الصفحة الأخيرة

محمد هنيدي
محمد هنيدي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على دجلة

#

أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

#

أول ظهور لـ نيللي كريم بعد إجرائها عملية جراحية

#

أول ظهور لـ"جوهرة" بعد الفيديو الإباحي

حضر الفنان محمد هنيدي، عزاء المخرج الراحل سمير سيف،والذي أقيم أمس فى كنيسة مارمرقس فى مصر الجديدة، ليعد ذلك أول ظهور له بعد إجرائه العملية الجراحية منذ أيام.

وقد كشف الفنان محمد هنيدي تفاصيل أزمته الصحية، موضحا أنه تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن هناك تآكل في عظام الفك والطبيب قرر زرع عظام جديدة.

وقال "هنيدي" خلال تصريحات تلفزيونية، إنه أجرى العملية ويتمتع الآن بصحة جيدة، وبدأ الآن بفك السلك، مشيرا إلى أن العملية أتخذت وقت ما يقرب من 5 ساعات، لأن المشكلة كانت في عظام الفكين.

وقد حرص على حضور العزاء أيضا مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يحيى الفخرانى وليلى علوى وإلهام شاهين ومنى زكى ونبيلة عبيد وميرفت أمين ودلال عبد العزيز

وجدير بالذكر، ان المخرج الكبير سمير سيف، قد رجل عن عالمنا الاثنين الماضي، عن عمير يناهز 72 عامًا، أثر أزمة قلبية مفاجئة، أدوت بحياته.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور لـ"هنيدي" بعد خضوعه لعملية جراحية
» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير "جريئة"
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انضمام كهربا للأهلي
» صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب صلاح أفضل من "فان باستن"
» نجم الأهلي: لهذه الأسباب أرفض انضمام كهربا للأحمر
» وضعت كاميرا خفية بمنزلها لتكتشف خيانة أقرب الناس لها
» رد فعل صادم من أنغام على خطوبة مديرة أعمالها لمحمد الشرنوبي
» الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم
» حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال
» الأهلي يقسو على وادي دجلة بـ«الثلاثة».. وينفرد بصدارة الدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس