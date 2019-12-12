6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تعرف عليها

12 ديسمبر 2019 - 10:48 ص

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 6 قرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تضمنت ضم وليد عيد محمود الحداد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاستثمار ممثلا عن الوزارة لعضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.

وقرار بالترخيص لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتأسيس شركة مساهمة باسم شركة الأكاديمية لتسويق الابتكارات ومخرجات البحث العلمى ونقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة لقرار يتضمن الموافقة على ضم اللواء محمد رمضان صوفى حسن لعضوية مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم كعضو عن وزارة الداخلية "قطاع الأمن الوطنى.

كما وافق رئيس الوزراء على اعتبار كل من مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بالقليوبية ومحطة رفع الصرف الصحى بمركز السادات بالمنوفية ومحطة رفع الصرف الصحى بمركز الخانكة بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة.



