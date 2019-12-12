  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصطفى مدبولى

6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تعرف عليها

السيسي

جلسات اليوم الثاني لمنتدى أسوان بحضور السيسي

الكنيست الإسرائيلي

رسميا.. حل الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة في إسرائيل

الرئيس السيسي

السيسي يصل إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية

سجائر

السعودية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن "السجائر"

تامر أمين

"سالخير يا حليوة "..تحرج تامر أمين على الهواء

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على دجلة

هنا وسليم

"الموضوع ماخدش 10 دقايق".. وفاة طفلين بسبب شاحن

السيسي في منتدى أسوان

استمرار فعاليات منتدى أسوان

أرشيف

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تعرف عليها

الحياة السياسية

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

معايير ملكة الكون الجديدة.. تعرف عليها

#

السجن 15 عاما لرئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى

#

تجربة صحفية جديدة لـ "إليسا".. تعرف عليها

#

ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

قرارات

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 6 قرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تضمنت ضم وليد عيد محمود الحداد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاستثمار ممثلا عن الوزارة لعضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.

وقرار بالترخيص لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتأسيس شركة مساهمة باسم شركة الأكاديمية لتسويق الابتكارات ومخرجات البحث العلمى ونقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة لقرار يتضمن الموافقة على ضم اللواء محمد رمضان صوفى حسن لعضوية مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم كعضو عن وزارة الداخلية "قطاع الأمن الوطنى.

كما وافق رئيس الوزراء على اعتبار كل من مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بالقليوبية ومحطة رفع الصرف الصحى بمركز السادات بالمنوفية ومحطة رفع الصرف الصحى بمركز الخانكة بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور لـ"هنيدي" بعد خضوعه لعملية جراحية
» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير "جريئة"
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انضمام كهربا للأهلي
» صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب صلاح أفضل من "فان باستن"
» نجم الأهلي: لهذه الأسباب أرفض انضمام كهربا للأحمر
» وضعت كاميرا خفية بمنزلها لتكتشف خيانة أقرب الناس لها
» رد فعل صادم من أنغام على خطوبة مديرة أعمالها لمحمد الشرنوبي
» الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم
» حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال
» الأهلي يقسو على وادي دجلة بـ«الثلاثة».. وينفرد بصدارة الدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس