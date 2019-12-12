مسئول عن أزمة الشهر العقاري: السماسرة هم السبب

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الشهر العقارى

أشرف رزق

عقب المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، على أزمة مكاتب التوثيق، قائلا: "عدد المكاتب يصل إلى 429 مكتبا على مستوى الجمهورية تم إنشاؤها منذ فترات زمنية كبيرة".

 وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه عندما تم إنشاء هذه المكاتب في أربعينات القرن الماضي كانت تصلح للتعداد السكاني والتوزيع الجغرافي ولكنها لا تصلح حاليا للعمل".

 وتابع: "يتم الآن البحث عن توفير بدائل لهذه المكاتب عن طريق أجهزة الدولة أو المجتمع المدني". 

وأشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق إلى أنه لا يملك التوجيه فنيا لأي موظف في مصلحة الشهر العقاري، معقبا: "يوجد سماسرة أمام مكاتب الشهر العقاري ولا يوجد لدينا سلطة عليهم". 

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