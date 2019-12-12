"الموضوع ماخدش 10 دقايق".. وفاة طفلين بسبب شاحن

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روي خالد سماحة، والدة الطفلين المتوفيين بسبب شاحن محمول في السعودية، تفاصيل الواقعة، قائلا: "الطفلان كانا نائمين، أثناء الواقعة وماس في "مشترك" أدى إلى وفاتهما، مؤكدًا أنه لم يحمل أشياء كثيرة على المشترك".
وأضاف "سماحة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن الموضوع ماخدش أكثر من 10 دقائق، صاحب العقار كلمني وأخبرني أن هناك دخانا خارجا من الشقة عند وجودي في الشغل، وطلبت منه أن يفتح الشقة إلى حين عودتي، وعندما فتحها فقد الوعي ودخل العناية المركزة بسبب الدخان".

وتابع: "كان نفسهما يرجعا مصر، وهيرجعا علشان يدفنان، الحمد لله نصيب،وبقالنا في السعودية 5 سنوات". 

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