فايلر لنجم الأهلي: حاولت أطور أداءك بس مفيش فايدة فيك

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن دش بارد تلقاه ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من رينيه فايلر.
وقال "زكي" في برنامجه: ياسر إبراهيم استدعي لجلسة مع فايلر بحضور المترجم الذي قال له "حاولت كتير أطور من أداءك بس أنت بتلعب لعب قديم".
وأضاف فايلر لإبراهيم: أنا بفضل أيمن أشرف وأحمد فتحي عليك رغم إنهم مش مدافعين لأنهم بيعرفوا يبنوا الهجمة.
وتابع: قدامك إسبوعين .. يا إما تطور من أداءك يا إما تبحث عن عقد برة الأهلي.
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