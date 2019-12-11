  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيف

ارتفاع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه

الكرنب يحتوي على مضاد حيوي

11 مضادًا حيويًا من الطبيعة لعلاج الإنسان من أخطر الأمراض

صلاح

موقع عالمي يرشح «صلاح» للفوز بجائزة نوبل للفيزياء

اكتشاف أثري جديد

بالصور.. الآثار تكتشف تمثالًا نادرًا للملك رمسيس

أرشيفية

تعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

ابوتريكة

«أبوتريكة» يوجه رسالة مكتوبة لـ«الأهلي».. هذا نصها

كهربا وخالد مرتجي

«شوبير» يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع «كهربا»

الملك سلمان

بالفيديو.. الملك سلمان يُبكي نشطاء «تويتر» بوصيته

الفيشاوي وزوجته ومحمد رمضان

رد ناري من محمد رمضان على إساءة زوجة«الفيشاوي» له

أرشيفية

حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال

موقع عالمي يرشح «صلاح» للفوز بجائزة نوبل للفيزياء

الرياضة

صلاح
صلاح
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

صورة مسربة تكشف ترتيب "صلاح" للفوز بالكرة الذهبية

#

نجم ريال مدريد يرشح «صلاح» للفوز بالكرة الذهبية

#

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي

#

أسطورة السنغال يستبعد «صلاح» من الفوز بالكرة الذهبية

نوبل

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

نجح محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، من إحراز هدف إعجازي أمس الثلاثاء في مرمى ريدبول سالزبوج النمساوي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتصدر هدف النجم المصري جميع أغلفة الصحف والمواقع في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد تغنى موقع جول العالمي بملك ليفربول محمد صلاح، وقال إنه يستحق جائزة نوبل في الفيزياء بسبب تمكنه من إحراز هذا الهدف من هذه الزاوية الصعبة للغاية والتي تكاد تكون مستحيلة.

وتمكن ليفربول من التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة، يليه نابولي الإيطالي في المركز الثاني.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم
» حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال
» الأهلي يقسو على وادي دجلة بـ«الثلاثة».. وينفرد بصدارة الدوري
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكلوب بروج
» بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام
» تقمصت شخصية أمريكى لمراقبة زوجة أخى!!!
» إليسا تثير الجدل بصورة على السرير محتضنة دمية
» برفقة زوجته.. السفير الأمريكي يزور معبد فيلة بأسوان
» الإسماعيلي يتخطى مصر المقاصة بهدفين
» بالأسعار.. تغيير إجباري شامل في باقات «WE» للإنترنت
» أمريكا تسعى لسحب قواتها من الشرق الأوسط

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس