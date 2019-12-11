«جاتوزو»: أنشيلوتي مثل أبي.. وموقف نابولي مُحرج للغاية

11 ديسمبر 2019 - 08:32 م

أشاد جاتوزو المدير الفني الجديد لنابولي بالفترة التي قضاها كارلو أنشيلوتي المدرب السابق مع ممثل الجنوب الإيطالي وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام مساء اليوم الأربعاء.

وقال جاتوزو عن أنشيلوتي مدرب نابولي السابق: "بالنسبة لي أنشيلوتي هو أبي، في كل هذه السنوات كان دائمًا قريبًا مني وساعدني في كل المواقف، وكمدرب فهو فاز بكل شيء".

وعن مهمته الجديدة مع نابولي قال: "يجب أن نعمل بشكل جيد ، ونستعيد النقاط ونخرج من هذه المنطقة في جدول الترتيب، رؤية نابولي في هذا الترتيب يخلق حالة الإحراج".

وأضاف مدرب إسي ميلان السابق: "يجب أن نحسن من أدائنا لإعادة الحماس في المدينة مجددا".

يذكر أن جاتوزو تولى مهمة نابولي اليوم الأربعاء خلفًا للُمقال كارلو أنشيلوتي الذي رحل عن صفوف فريق الجنوب الإيطالي عقب الفوز على جينك البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.