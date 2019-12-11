بالصور.. محمد الشرنوبي يفاجئ الجميع بحفل خطوبته

11 ديسمبر 2019 - 08:04 م

فاجأ الفنان الشاب محمد الشرنوبى، متابعيه بالإعلان عن حفل بخطوبته فى جو عائلى وبحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، وذلك بمنزل العروس.

وتأتي خطوبة "الشرنوبي" بعد فسخ خطوبته من سارة الطباخ، ووصول الخلافات بينهما للمحاكم.

وفى سياق آخر قدم محمد الشرنوبى حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبى خلال الحفل وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "زى الفصول الأربعة" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 اغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.







