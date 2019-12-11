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بالأسعار.. تغيير إجباري شامل في باقات «WE» للإنترنت

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المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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أحمد سالم

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المصرية للاتصالات

شركة وي

أسعار باقات الإنترنت

فواتير الانترنت

قامت الشركة المصرية للاتصالات "WE" ، بتغيير شامل في باقاتها على مستوى خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، حيث شمل التغيير جميع الباقات بمختلف سرعاتها وبأسعار جديدة، على أن يتم العمل بهذه الباقات بدءًا من شهر يناير المقبل.

وأعلنت شركة الاتصالات في يوليو الماضي عن رفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت بأسعار جديدة، وذلك في إطار انتهائها من المرحلة الأولى لتحديث البنية التحتية لخدمات الاتصالات.

وقامت المصرية للاتصالات، بتقسيم باقاتها، التي جاءت بعنوان "WE SPACE "، إلى ثلاث باقات مختلفة على النحو التالي:

باقة سوبر ويمنح نظامها 250 جيجا للمشترك، بسرعة تحميل 30/الثانية، في مقابل 210 جنيهات شهريًا، كما يحصل المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 500 جنيه شهريًا.

أما باقة الثانية فهي "ميجا" فيحصل المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 70 ميجا/ث مقابل 310 جنيهات شهريًا.

وجاءت الباقة الثالثة باسم "ألترا" ويحصل فيها المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 410 جنيهات شهريا، كما يحصل المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 700 جنيه شهريًا.

وأرسلت الشركة، رسائل نصية لعملائها تخبرهم بانتقالهم مع بداية العام الجديدة لباقات الإنترنت الجديدة التي أعلنت عنها في يونيو الماضي.

وبحسب رسالة المصرية للاتصالات فإن الشهر الجارى هو آخر شهر على الباقات التقليدية بالسرعات القديمة.

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