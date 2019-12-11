» أمريكا تسعى لسحب قواتها من الشرق الأوسط

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حسن علام- متابعات

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قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى سحب عدد من قواتها من سوريا، مشيرًا إلى أن عددها حاليًا بين 500 و600 جندي.

 وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أنهم سيقوا في شرق سوريا من أجل هزيمة مستدامة لداعش، وذلك بحسب ما أفادت بع قناة "سكاي نيوز".

وأوضح أنه لا بد من التحقيق إذا حصلت جرائم حرب في سوريا بعد دخول الجيش التركي، كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "اتطلع لتخفيض قواتنا وسحبها من عدة مناطق بالعالم وحتى الشرق الأوسط لإعادة نشرها في أوروبا وآسيا في إطار المواجهة مع القوى الكبرى".


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