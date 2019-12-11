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تحرك برلماني عاجل لتغليظ عقوبة الاعتداء على الطيور والأسماك

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
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حسن علام- متابعات

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العقوبات

الطيور

الحيوانات

أعلنت النائبة كارولين ماهر، تقدمها بمشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على فصائل الحيوانات والطيور والأسماك.

وأضافت النائبة، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الحيوانات من الاعتداء عليها سواء بالعنف أو غير ذلك، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة غلظت عقوبة قتل وتسميم الحيوانات.

وقالت إن مشروع القانون يقوم على تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 باستبدال بعض نصوصه وإضافة مواد جديدة، منوهة بأن يهدف أيضًا إلى تجريم تعذيب الحيوانات و تصوير وتداول مقاطع ممارسة العنف ضد الحيوانات.

وأوضحت في حديث لها، أن جميع الأديان أقرت وجوب الحفاظ على الأرواح والمخلوقات والطبيعة، كما حرمت كل النظم الأخلاقية التعدي على الحيوانات والمخلوقات الشريكة في البيئة سواء بالقتل أو التعذيب، لكن مع وجود فجوات تشريعية انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعدي على الحيوانات بجميع فصائلها منها الحيوانات الألفية والمستأنسة، والطيور، والأسماك، وأصبحت تلك الظاهرة عادة يمارسها بعض المواطنين دون رادع قانوني.

عضو مجلس النواب، تابعت: «من مظاهر تفشي هذه الظاهرة قيام مجموعة من المواطنين بتسميم الكلاب والقطط بأنحاء شوارع الجمهورية، وقيامهم بتصوير مشاهد وحشية لقتل تلك الحيوانات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، دون قيد أو اعتبار لبشاعة تلك الظاهرة ومدي خطورتها التي تتمثل في قتل روح خلقها الله و انتشار ظاهرة العنف، بالإضافة إلى تأُثير القتل الجائر على الإخلال بالتوازن البيئي الطبيعي».


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