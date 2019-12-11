رد ناري من محمد رمضان على إساءة زوجة«الفيشاوي» له

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الفيشاوي وزوجته ومحمد رمضان
الفيشاوي وزوجته ومحمد رمضان
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محمد فضل- متابعات

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محمد رمضان

رد ناري

إساءة

زوجة أحمد الفيشاوي

بعد أن سخرت منه وأساءت إليه ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، قبل أن تعود وتتبرأ من ذلك، رد الفنان محمد رمضان، بطريقته الخاصة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر محمد رمضان فيديو ظهر فيه وهو يتجول بسيارته في الشارع، وجمهوره يتزاحمون حوله بكثافة كبيرة، أدت إلى تكدس المرور في المنطقة التي يتواجد فيها، ويحاولون مصافحته وظهر وهو يرد التحية لهم.

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الفيديو، قائلًا: «نمبر وان ولا عزاء لنمبر تو .. جمهوري هو نمبر وان ربنا يديم هذا الحُب #ثقة_في_الله_نجاح».

جاء ذلك بعدما أنكرت زوجة أحمد الفيشاوي، إساءتها لـمحمد رمضان، بعد الضجة التي أثيرت مؤخرًا بسبب إسائتها له.

وكتبت زوجة الفيشاوي في ردها المحذوف، تلميحًا مباشرًا على محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانة جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...آه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.

وتابعت زوجة الفيشاوي قائلة: «حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجة عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزه تكون كده بأي طريقه وده خطر جدا».

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