«شوبير» يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع «كهربا»

11 ديسمبر 2019 - 06:26 م

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن تفاصيل تعاقد القلعة الحمراء مع محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الزمالك السابق.

وأكد أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن النادى الأهلى سيعلن عقب انتهاء مباراته أمام وادى دجلة أو صباح الغد على الأكثر تعاقده مع «كهربا».

وتابع «شوبير»: «التعاقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير القادم، بينما سيحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه فى الموسم».

وأضاف: «استكمل الأهلى كافة الإجراءات القانونية والإدارية من أجل إعداد ملف قوي عن التعاقد مع كهربا.. بدأت من إرسال كافة أوراق اللاعب إلى مونتيري المحامي الدولي للأهلي الذي اطلع على موقف اللاعب مع الزمالك وكذلك انتقاله لأفيش البرتغالي، وانتهاءً بتعاقده مع الأهلي، حيث أكد مونتيري أن كافة إجراءات إدارة القلعة الحمراء سليمة وقانونية ولا يوجد أي شبهة أو أزمة فيها».

كما طلب الأهلى من كهربا مطالبة ناديه أفيش بملف التعاقد معه والمستندات التي قام من خلالها بقيده واستخراج البطاقة الدولية المؤقتة له وأيضا كافة الأوراق الخاصة بانتهاء التعاقد.

واختتم حارس الأهلي السابق: «سيقدم الأهلي كافة هذه المستندات والأوراق والملفات إلى اتحاد الكرة من أجل قيد اللاعب فور فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير».