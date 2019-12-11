تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد

11 ديسمبر 2019 - 06:11 م

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الغد، متوقعة تكاثر السحب على أغلب الأنحاء، مناشدة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم للحفاظ على أنفسهم من نزلات البرد.

وتوقعت الهيئة في بيان لها، سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وطالبت الهيئة، السائقين بتوخي الحذر الشديد، لا سيما أثناء هطول الأمطار والأتربة والرمال، مع تشديدها على ارتداء ملابس شتوية للوقاية من برودة الجو.

وأوضحت أنه من المنتظر أيضا أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

وأضافت أنه سيصاحب ذلك إنخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2-3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، موضحا أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد.

وناشدت الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الخميس على:

القاهرة والوجه البحري من 19 إلى 20

السواحل الشمالية من 18 إلى 19

شمال الصعيد من 20 إلى 21

جنوب الصعيد من 25 إلى 26

جنوب سيناء من 24 إلى 25