» لبنان.. مطالبات دولية لوقف العنف ضد المتظاهرين

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طالبت منظامات حقوقية دولية، اليوم الأربعاء، بوقف العنف ضد متظاهري، لبنان منددين بما حدث مساء أمس، من تعرض المواطنين للهجوم العنيف من قبل قوات الأمن مما أدى إلى إصابتهم.

ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أن المتظاهرون في لبنان تعرضوا لاعتداءات عنيفة في منطقة فردان في بيروت منتصف ليل أمس، من قبل عناصر مرتدية زي أمني وأخرى مدنية.

وأضاف العفو الدولية أن ذلك جاء أثناء مرور مواكب المتظاهرين، مشيرةً إلى أنها رفضت استخداماً مفرطًا للقوات الأمنية والعسكرية ضد السلميين، منذ اندلاع المظاهرات في أكتوبر الماضي.

كما اعتبر "مركز الدفاع عن الحريات الثقافية والإعلامية "سكايز"، أحد المنظمات الحقوقية في بيروت، أن ما حدث ليلة أمس "انتهاك خطير للحريات في لبنان".

وأشار المركز إلى أن الاعتداءات، لم تقتصر على المتظاهرين فقط، بل تتعدى تتواصل لتشمل الصحفيين والمراسلين والمصورين والناشطين، بحيث تتفاوت تلك الاعتداءات في ضراوتها وشراستها بحسب المعتدين وانتماءاتهم المختلفة

ووقعت في العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات في منتصف ليل أمس بين المتظاهرون وقوات ترتدي زي الأجهزة الأمنية، وأخرى مدنية، حيث أدت إلى إصابة العشرات، حيث قال متظاهرون إنهم تعرضوا فيها للضرب من قبل عناصر أمنية أثناء مسيرة.


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