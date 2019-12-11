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موعد إجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

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أمير سعد

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قطر

كأس العالم

قرعة

المصريون

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن موعد إجراء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام في مصر، في العام المقبل.

ومن المقرر أن تُقام قرعة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022، يوم 21 يناير 2020 في السابعة مساء بأحد فنادق القاهرة.

وتقام قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم بتواجد 14 منتخبا تأهلوا من الدور الأول، سينضمون إلى 26 منتخب، ليكتملوا 40 منتخبًا.

وسيتم تقسيم المنتخبات على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر في ديسمبر 2019.

وينطلق الدور الثاني من تصفيات إفريقيا في مارس 2020 ويختتم في أكتوبر 2021، حيث يشهد الظهور الأول للمنتخب المصري بالتصفيات كونه من المنتخبات الأفضل تصنيفًا في القاهرة.

في الدور الثالث المقرر في نوفمبر 2021، الفرق العشرة الفائزة بمجموعات الدور الثاني ستقسم بالقرعة لمباريات إقصائية، يضمن الفائزون الخمسة منها التواجد في قطر 2022.

يذكر أن أصحاب المراكز الأولى العشرة الأولى ستلتقي فيما بينها ذهابا وإيابا في نوفمبر 2021، ليتأهل منها 5 منتخبات إلى مونديال قطر.

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