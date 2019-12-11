نجم الزمالك يُكذب مرتضى منصور

11 ديسمبر 2019 - 04:45 م

كذب حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك والمنتخب التونسي، المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، بشأن حصوله على مستحقاته كاملة قبل فسخ اللاعب تعاقده مؤخرًا مع القلعة البيضاء.

وكتب «النقاز» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «للتوضيح والرد على مرتضى منصور، أنا منذ سنتين وأنا أتقاضى شهرا و3 لا، وصبرت واستحملت وكل هذا كان احتراما للجماهير».

وأضاف: «لقد طالبني رئيس الزمالك بالظهور في التليفزيون، بعدما نشرت الصحف خبر عدم صرف مستحقاتي، للرد والتأكيد أنه تم سداد راتبي، وذلك خوفا من الإعلام».

وتابع: «آنذاك لم يصلني ولا مليم من 4 أشهر وبالنسبة لموضوع المدرسة لم يساندني أحد ولم يرد أحد على مكالماتي الهاتفية يعني كل الكلام الذي نسب لي من مرتضى منصور كله افتراء وكذب وليس له أي أساس من الصحة شكرا لتفهمكم».