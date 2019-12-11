«حفتر» يتوعد بإغراق أي سفينة تركية تدخل المياة الليبية

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أعلن رئيس أركان البحرية الليبية التابعة لقوات حفتر، اللواء فرج المهدوي، أن أوامر قد وردته تفيد بإغراق أي سفينة تركية تأتي لاستكشاف النفط داخل الحدود البحرية الليبية.

وأضاف المهدوي في لقاء مع قناة «ألفا تي في» اليونانية في وقت سابق، قائلًا: أن لديه أمر بإغراق أي سفينة تركية في حال اقترابها بهدف الاستكشاف، مشيرًا إلى أنه سيكون لدي حل، معقبًا "سأغرقهم بنفسي.. لقد تلقيت هذا الأمر من حفتر".

ويشار إلى أن قوات المشير خليفة حفتر التابعة لمجلس النواب بطبرق، تسيطر على معظم الأراضي الليبية، وذلك باستثناء عدة مناطق أهمها العاصمة طرابلس التي تستقر فيها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا، والتي تتلقى دعما تركيا.

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