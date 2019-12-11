  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البشير

في تحقيقات لمدة ساعة.. البشير يلتزم الصمت

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية: مش هتشوفوني غير وأنا قدام مكاتبكم

الأنبا سرابيون

قرار "قداسين" لعيد الميلاد يفجر أزمة داخل الأوساط القبطية

محمد صلاح

ظهور غريب لـ"صلاح" عبر إنستجرام

إذاعة القرآن الكريم تذيع خطاب السيسى احتفالا بالمولد النبوى الشريف

"محصلش".. إذاعة القرآن الكريم ترد على هجومها لـ"ممالك النار"

الشاب السعودي

الشاب السعودي حصل على السلاح بهذه الطريقة

الإعلامي شريف عامر

سيدة تحرج شريف عامر على الهواء

شنق

فشل فى تدبير نفقات عملية جراحية.. عامل يشنق نفسه

الإفتاء

الإفتاء: يجوز تأجيل الإنجاب بشرط

مبروك عطية

عطية: طلاق الفيس بشع وبلا رجعة

"كلوب" يعلق على إهدار صلاح الفرص السهلة

الرياضة

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ولي العهد يعلق على إعلان هام للملك سلمان

#

كلوب يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح بعد تألقه

#

"عنيك في عنينا" توقع الكشف على 700 مواطن بقرية محمد صلاح

#

تعليق صادم من كلوب بعد تألق صلاح: لم يعجبني الأمر

أبدى مدرب ليفربول، يورجن كلوب، إعجابه بمستوى لاعبه محمد صلاح، بعدما أظهر ثقته في نفسه، رغم إهداره مجموعة من الفرص، ونجح في التسجيل من زاوية ضيقة ليقود حامل اللقب للتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا.

وقال كلوب عقب المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وجمعت ليفربول بمضيفه سالزبورج: "لقد لعب (صلاح) بشكل رائع، ولم يسجل في المواقف التي كنا نتوقع منه في المعتاد أن يسجل، لكنه واصل طريقه وسجل من لمسة حاسمة وصعبة جدا".

وأضاف المدرب الألماني "الحفاظ على التركيز والثقة في اللحظة التالية كان مذهلاً. هذا هدف صعب جدًا لكنها لمسة رائعة".

وفاز ليفربول 2-0 على سالزبورج، ليتصدر المجموعة الخامسة في دوري الأبطال، حيث افتتح نابي كيتا لاعب الوسط التسجيل، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير النقل يفتتح المؤتمر العلمي الأول لمستشفى السكة الحديد
» سبب واحد فقط وراء نزول زوجك كثيرًا من المنزل
» النيابة تعجز عن جعل البشير يعترف بهذا الأمر
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز
» "كلوب" يعلق على إهدار صلاح الفرص السهلة
» "الدكاترة ضحكوا عليا".. جبيرة كرتون لمواطن به كسر بالقدم
» بينهم مصريون.. القبض على عصابة تزوير عملات في السعودية
» "بنتي فضحتها".. تفاصيل تعرض طفلة للضرب داخل جمعية للمعاقين
» التظاهرات تجتاح الجزائر ..قبل يوم من الانتخابات
» سيدة تحرج شريف عامر على الهواء
» وزارة الرياضة تحول اتحاد رفع الأثقال للنيابة العامة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس