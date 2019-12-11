  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البشير

في تحقيقات لمدة ساعة.. البشير يلتزم الصمت

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية: مش هتشوفوني غير وأنا قدام مكاتبكم

الأنبا سرابيون

قرار "قداسين" لعيد الميلاد يفجر أزمة داخل الأوساط القبطية

محمد صلاح

ظهور غريب لـ"صلاح" عبر إنستجرام

إذاعة القرآن الكريم تذيع خطاب السيسى احتفالا بالمولد النبوى الشريف

"محصلش".. إذاعة القرآن الكريم ترد على هجومها لـ"ممالك النار"

الشاب السعودي

الشاب السعودي حصل على السلاح بهذه الطريقة

الإعلامي شريف عامر

سيدة تحرج شريف عامر على الهواء

شنق

فشل فى تدبير نفقات عملية جراحية.. عامل يشنق نفسه

الإفتاء

الإفتاء: يجوز تأجيل الإنجاب بشرط

مبروك عطية

عطية: طلاق الفيس بشع وبلا رجعة

"بنتي فضحتها".. تفاصيل تعرض طفلة للضرب داخل جمعية للمعاقين

آخر الأخبار

الطفلة الضحية
الطفلة الضحية
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل حريق سيارة داخل نفق الأزهر

#

تفاصيل هتك عرض طفلة عربية بالكويت

#

والد طالبة كفر الشيخ يكشف تفاصيل حبسها بالمدرسة

#

كويتي عاريًا يهاجم المتواجدين داخل جمعية تعاونية

روت زينب صبحي إبراهيم والدة الطفلة زمزم محمد المصابة بالتوحد، تفاصيل تعرض ابنتها للضرب من قبل معلمة داخل جمعية الوفاء لرعاية المعاقين بمحافظة الإسكندرية.

وقالت "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، إنها فوجئت باتصال هاتفي من الجمعية يخبرونها بالتواء ذراع ابنتها.

وأضافت  أنها توجهت على الفور للجمعية، وأخذت ابنتها لأقرب مستشفى من أجل إجراء أشعة لها، لافتة إلي أن الطبي أخبرها أن الطفلة تعاني من كسر حاد في المفصل.

وتابعت: "زمزم قالتلي إن الأخصائية هي اللي ضربتها، بنتي مش متخلفة عقليا بنتي بتفهم وفضحتها وهتجيب حقها، إحنا أول ما اطمنا عليها، حررنا محضر ضد الجمعية وهو دلوقتي في النيابة وجارٍ التحقيق في الواقعة".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير النقل يفتتح المؤتمر العلمي الأول لمستشفى السكة الحديد
» سبب واحد فقط وراء نزول زوجك كثيرًا من المنزل
» النيابة تعجز عن جعل البشير يعترف بهذا الأمر
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز
» "كلوب" يعلق على إهدار صلاح الفرص السهلة
» "الدكاترة ضحكوا عليا".. جبيرة كرتون لمواطن به كسر بالقدم
» بينهم مصريون.. القبض على عصابة تزوير عملات في السعودية
» "بنتي فضحتها".. تفاصيل تعرض طفلة للضرب داخل جمعية للمعاقين
» التظاهرات تجتاح الجزائر ..قبل يوم من الانتخابات
» سيدة تحرج شريف عامر على الهواء
» وزارة الرياضة تحول اتحاد رفع الأثقال للنيابة العامة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس