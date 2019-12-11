» وزارة الرياضة تحول اتحاد رفع الأثقال للنيابة العامة

11 ديسمبر 2019 - 01:55 م

أحال أشرف صبحي، وزير الرياضة، جميع مسئولي الاتحاد المصري لرفع الأثقال والجهاز الطبي والإداري إلى النيابة العامة، على خلفية حرمان الرباعين المصريين من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكدت وزارة الرياضة أن أشرف صبحي يتابع الأزمة عن كثب، حيث قام بتوجيه اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بوضع كل الحلول والضوابط لمنع ظاهرة تناول المنشطات والتوعية بمخاطرها.

وتبحث وزارة الرياضة في الوقت الحالي عن أفضل الحلول لأبطال مصر المتضررين من وقف الاتحاد من المشاركة في البطولات وكيفية استمرار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها على المستوى المحلي.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا أمس الأربعاء جاء في مقدمته: "تحرص وزارة الشباب والرياضة دائماً على متابعة ودعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية سواء الأولمبية أو غير الأولمبية والبارالمبية، والذي يأتي في إطار اتجاه الدولة نحو الاهتمام بالحركة الرياضية المصرية وجعلها واحدة من أهم مقومات الدولة الشاملة الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال بناء أجيال مصرية رياضية فاعلة ومحققة للإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية".

وأضاف البيان: "من خلال المتابعة الشاملة من قبل الوزارة، لأزمة إيقاف الإتحاد المصري لرفع الأثقال، من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وبالتواصل الدائم مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، ومن خلال تحقيقات اللجنة الوزارية التي شكلها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمراجعة كل الإجراءات والتحقق من كل الملابسات التي أدت إلى وقف الإتحاد وضياع حلم تحقيق ميداليات أولمبية في لعبة رفع الأثقال بطوكيو 2020، الذي تسبب فى إهدار لطاقات شباب كان حلمهم رفع علم مصر في أولمبياد طوكيو".

وأعرب وزير الرياضة عن تقديره لموقف اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة القانونية، التي سعت بكل قوة في محاولة منها لرفع الإيقاف وعدم ضياع حلم مصر في تحقيق أبطال مصر لميداليات تضاف لسجل الرياضة المصرية.

وأشار أشرف صبحي عبر البيان إلى أن ضعف الموقف القانوني للاتحاد المصري لرفع الأثقال واستناد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لظهور أكثر من عينة إيجابية، وبتأكيد المحكمة الرياضية الدولية أدى في النهاية إلى تجميد نشاط الإتحاد المصري لرفع الأثقال وإيقافه لمدة عامين، الأمر الذي ترتب عليه عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء قرار وزارة الشباب والرياضة في البيان على النحو التالي: "حرصًا على مصلحة مصر العليا، وأبطالها الرياضيين في لعبة رفع الأثقال، وبناءً على تقرير اللجنة المكلفة من قبل وزير الرياضة والتي بدأت تحقيقاتها منذ شهر أكتوبر الماضي، اتخذ أشرف صبحي قراراً بتحويل كل من المسئولين عن الإتحاد المصري لرفع الأثقال، والجهاز الطبي والإداري للنيابة العامة".

وأوضحت الوزارة عبر بيانها أن أشرف صبحي يتابع الأزمة مؤكدا على عدم سماحه بتكرار تلك الأزمات في أي إتحاد آخر، وموجهاً بايجاد أفضل الحلول لأبطال مصر المتضررين من وقف الاتحاد من المشاركة في البطولات، وكيفية استمرار اللعبة وتوسيع قاعدتي ممارستها ومنافستها على المستوى المحلي، والعمل على إكتشاف الموهوبين في تلك اللعبة وجاهزية أبطالها لأولمبياد 2024.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة رفع الوعي بأضرار المنشطات لدى الرياضيين، موجهاً كافة المسئولين عن الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، بالمتابعة المستمرة للنظم الغذائية لكل اللاعبين، ومتابعة نشرات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وقائمة الممنوعات من الفيتامينات التى من الممكن أن تضر اللاعبين المقبلين على المشاركة في بطولات قارية او عالمية.