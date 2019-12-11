الإفتاء: يجوز تأجيل الإنجاب بشرط

11 ديسمبر 2019 - 01:52 م

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها جاء نصه: "هل تأجيل الإنجاب حلال أم حرام حيث إنني وزوجي نعيش في دولة غالية ونعمل سويًا لتكوين نفسنا ونؤجل الإنجاب؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "تأجيل الإنجاب حلال ولا مانع منه. وأضاف شلبي: "تأجيل الإنجاب أمر بين الزوج وزوجته طالما أنهما اتفقا على ذلك فلا حرج".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.