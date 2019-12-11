» فيديو نادر عن أطول رجل فى العالم

11 ديسمبر 2019 - 01:32 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر لأطول رجل في العالم، نشرته "ناشيونال جيوجرافيك".

ويظهر مقطع الفيديو أطول رجل على وجه الأرض، حيث بلغ طول روبيرت وادلو 2,72 متر ووزنه حوالي 200 كيلوغرام، ومن المعلومات المتوفرة عنه أنه من مواليد عام 1918 في ولاية إلينوي الأمريكية وتوفي عن عمر يناهز 22 عاماً.



