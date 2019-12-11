سقوط مقذوفات عسكرية على مستشفى سعودى

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وكالات- الدويني فولي

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السعودية

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اليمن

الدفاع

أخبار السعودية

أعلنت قوات الدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، سقوط مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى بمحافظة جازان جنوبي المملكة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن "فرق الدفاع المدني باشرت، عددًا من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المقدم القحطاني، "عدم وجود أي أضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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