السيسي: مستعدون لنقل خبراتنا وأسلحتنا لهذه الدول

11 ديسمبر 2019 - 12:57 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد مصر للتعاون مع دول الساحل والصحراء، في مواجهة الإرهاب، من خلال التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والأسلحة والذخائر المتاحة



وأضاف"السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن مواجهة الإرهاب تتطلب عملا جماعيا ليس فقط بواسطة الدول التي تواجه الإرهاب وإنما جميع الدول الأفريقية والعالم أجمع .



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسئولين المصريين والأفارقة والدوليين