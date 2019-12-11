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دعم مصر: هيئة الرقابة الإدارية رائدة في هذا المجال

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الرقابة الادارية
الرقابة الادارية
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متابعات - سارة أشرف

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دعم مصر

تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عضو مجلس النواب، بالتهنئة لرجال الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وكل الأجهزة المختصة لما يبذلونه من جهد لمكافحة الفساد في مصر.

وأكد أبو هميلة في بيان له اليوم الأربعاء، أن كل دولة بها تعريف للفساد، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وسع هذا التعريف في مصر، أسوة بما يتم في بعض دول العالم، وقام بإدخال أي قصور في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وقصور في جميع المجالات العامة التي تهم المواطنين، وغيرها من مظاهر الفساد.

وأضاف نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه في ظل تنامي مظاهر الفساد علي مستوي العالم، من خلال جرائم منظمة عبر الحدود، فإن هيئة الرقابة الإدارية قامت بعقد اتفاقيات عدة للتعاون الدولي بين الأجهزة المناظرة لمكافحة الفساد، منوهًا أن ذلك ضرورة ملحة، ومشددًا على أن هيئة الرقابة الإدارية رائدة في هذا المجال منذ الثمانيات.

واستطرد، أن منع الفساد ومكافحته، هو مسئولية المجتمع بكل أطيافه وليس جهة بعينها، لافتًا إلى أنه لابد من تضافر جميع الجهود لدحر هذه الآفة التي تلتهم موارد الدولة وتعيق تقدمها وازدهارها، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على ثروات الشعوب.

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