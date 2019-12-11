لأول مرة.. إيران تعلن عن تعرضها لهجوم أمني كبير

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وكالات- الدويني فولي

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أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، لأول مرة عن وقوع هجوم أمني "كبير جدًا" على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية.

وقال الوزير محمد جواد أذري، للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الهجوم تم التعرف عليه وصده من قبل الدرع الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات "دجفا"، ويتم استخلاص أبعاده، موضحًا دون ذكر تفاصيل عن مصدر الهجوم.

وكانت "نيويورك تايمز"، ذكرت  في أغسطس الماضي، أن هجومًا معلوماتيًا أمريكيًا ضد الحرس الثوري الإيراني في  يونيو الماضي، حال دون التعرض للسفن التجارية التي تبحر في الخليج.

وأدت العملية إلى تدمير موقع لتخزين معلومات كانت تسمح للحرس الثوري باختيار أهدافه ومكان الهجوم، بحسب ما قال مسئول أمريكي كبير للصحيفة.

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