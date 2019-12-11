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بعد توقف شهرين.. انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين

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من جديد عادت حركة قطار الحرمين في مطار الملك عبد العزيز الجديد، بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

صحيفة "تواصل" ذكرت أن رحلات القطار استؤنفت بين جدة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة رابغ، بينما يتوقع أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل.

وتابعت الصحيفة أن المحطة تضم منصة ركاب يبلغ طولها 519 مترًا، ومناطق استثمارية بمساحة 3600 متر، والمحطة مكونة من 6 طوابق، وصالتين لرجال الأعمال.

يذكر أن محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة قد شهدت يوم 29 سبتمبر الماضي حريقاً، ألحق أضرارًا بمبنى وببعض منشآت المحطة، ما تسبب في توقف تسيير رحلات القطار.

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