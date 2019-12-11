» البابا تواضروس يعزى أسرة الراحل "سمير سيف"

علي محمود
أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص تعازيه لأسرة المخرج الراحل سمير سيف؛ حيث نقل الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس لأسرة الراحل والمحبين تعزيات قداسة البابا تواضروس الثاني.
وأقيمت، مساء أمس الثلاثاء، صلوات تجنيز المخرج السينمائي الراحل الدكتور سمير سيف بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الجولف.
شارك في الصلوات الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، وتتلقى أسرة المخرج الراحل العزاء يوم الأربعاء المقبل في كنيسة مار مرقس الرسول بمصر الجديدة.
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