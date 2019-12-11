» «الصحة» تكشف حقيقة إصابة تلميذين بـ"الالتهاب السحائي"

11 ديسمبر 2019 - 11:27 ص

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بين تلاميذ محافظة القليوبية، أو محافظات الجمهورية المختلفة، نافيًا ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة تلميذين في محافظة القليوبية بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.

وأوضح خالد مجاهد، أنه فور ورود بلاغ يفيد بالاشتباه في إصابة تلميذين بمرض الالتهاب السحائي الوبائي في مدرستين بالمرحلة الابتدائية بمحافظة القليوبية، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي لتقصي الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر، وتبين أن الحالتين إحداهما كانت تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وتشنجات، والأخرى ارتفاع درجة حرارة فقط مشيرًا إلى أن إحدى الحالتين توفيت بعد تشخيص إصابتها بتسمم ميكروبي بالدم" وتوفيت الحالة الأخرى نتيجة توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية ولم يثبت إصابتهما بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.