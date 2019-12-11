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بالفيديو ..

أحدث ظهور لـ محمود رضا فى عيد ميلاده الـ 89

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محمود رضا يظهر على الساحة مجددا
محمود رضا يظهر على الساحة مجددا
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علا خطاب

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محمود رضا

شيرين رضا

الفنون الشعبية

فرقة رضا

يحتفل الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، اليوم الأربعاء، الموافق 11 ديسمبر، بعيد ميلاده الـ89، حيث قدم أعمالاً فنية رائعة للسينما والمسرح المصري.

ونشرت الفنانة شيرين رضا، ابنة الفنان محمود رضا، عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لولدها في أحدث ظهور له، وهو يشارك فرقة رضا بعض الرقصات، احتفالاً بعيد ميلاده الـ 89.

ويظل الفنان محمود رضا واحدًا من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.


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Baba ????????

A post shared by Shereen Reda (@shereenredaofficial) on

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